Власти ЮАР хотят добиться восстановления вещание RT в стране, заявил вице-президент африканской республики Пол Машатиле.
Вице-президент ЮАР Машатиле заявил о желании восстановить вещание RT в стране
Комментарии
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Eduard
У нас свободный мир и никакая Западная зараза никому в мире указывать не будут!
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22 час.
Eduard
Смотря Евро Ньюс вам постоянно Росмию за рккупантов выдают,про Майдан и прочие преступления Украины молчат причем"монолитно"!
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22 час.
Eduard
Про свои преступления Запада тоже молчат,про газопроводы.Вот пример пропаганды лживой.Они даже факты переврут,а больще просто сочиняют!
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22 час.
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