RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 449 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Себя сдерживайте!Politico: Польша ...
  • Eduard
    Пускай горят,как Украина,Захарова — об отк...
  • Eduard
    Наши просто в глупости застряли.Захарова — об отк...

Вице-президент ЮАР Машатиле заявил о желании восстановить вещание RT в стране

Вице-президент ЮАР Машатиле заявил о желании восстановить вещание RT в стране

Власти ЮАР хотят добиться восстановления вещание RT в стране, заявил вице-президент африканской республики Пол Машатиле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
У нас свободный мир и никакая Западная зараза никому в мире указывать не будут!
Ответить
22 час.
Eduard
Смотря Евро Ньюс вам постоянно Росмию за рккупантов выдают,про Майдан и прочие преступления Украины молчат причем&quot;монолитно&quot;!
Ответить
22 час.
Eduard
Про свои преступления Запада тоже молчат,про газопроводы.Вот пример пропаганды лживой.Они даже факты переврут,а больще просто сочиняют!
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх