Один человек получил серьезные ранения. Инцидент расследуется как теракт, сообщили в полиции. Нападавший был застрелен прохожим Неизвестный напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве, в результате несколько человек были ранены, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на полицию.
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