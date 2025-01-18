Один человек получил серьезные ранения. Инцидент расследуется как теракт, сообщили в полиции. Нападавший был застрелен прохожим Неизвестный напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве, в результате несколько человек были ранены, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на полицию.