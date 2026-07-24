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НАШЕ ОТРАДНОЕ

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В Отрадном прошёл комиссионный обход территории на Сигнальном проезде

Исполняющий обязанности главы управы Максим Коток, заместитель главы Андрей Болнокин, начальник отдела строительства Евгений Зайцев, депутат Совета депутатов Егор Коробейников, директор ГБУ «Жилищник района Отрадное» Дмитрий Мирошниченко и руководитель ЖК «Сигнальный 16» Юлия Стрельникова провели комиссионный обход территории района.

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