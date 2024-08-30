Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 196 подписчиков

Татарские кыстыбы с картофельным пюре, или мексиканские лепешки

Татарские кыстыбы с картофельным пюре, или мексиканские лепешки

Кыстыбый с картошкой по татарски — это рецепт постных лепешек, щедро начиненных либо сытной пшенной молочной кашей (самая традиционная начинка), либо сливочным картофельным пюре, щедро пропитанным сочным слоем сливочного масла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИВ
Ирина Виноградова
А при чем тут мексиканские лепешки?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх