Татарские кыстыбы с картофельным пюре, или мексиканские лепешки

Кыстыбый с картошкой по татарски — это рецепт постных лепешек, щедро начиненных либо сытной пшенной молочной кашей (самая традиционная начинка), либо сливочным картофельным пюре, щедро пропитанным сочным слоем сливочного масла.
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