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Царьград

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В Челябинской области за 9 месяцев при пожарах погибли 104 человека

В Челябинской области за 9 месяцев при пожарах погибли 104 человека

За девять месяцев 2026 года в Челябинской области при пожарах погибли 104 человека, в том числе один ребенок, а прямой материальный ущерб достиг 300,1 млн рублей.

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