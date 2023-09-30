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Участие Месси в матче с «Нью-Йорк Сити» под вопросом из-за травмы. Он пропустил 4 из 5 последних игр «Интер Майами»

Участие Месси в матче с «Нью-Йорк Сити» под вопросом из-за травмы. Он пропустил 4 из 5 последних игр «Интер Майами»

Участие аргентинца в ближайшей игре с «Нью-Йорк Сити» под вопросом из-за повреждения ноги, сообщает ESPN.

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