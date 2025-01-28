В Ленобласти заметили пернатого бургомистра

Это одна из самых крупных чаек в России Большую полярную чайку регулярно видят с 2017 года на Белом озере в Гатчинском парке, куда она прилетает к своему электорату, который насчитывает тысячи птиц, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Ленобласти.