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Сотрудники СКР и ФСБ взяли с поличным заместителя главы Минцифры, разработчика QR-кодов

Сотрудники СКР и ФСБ взяли с поличным заместителя главы Минцифры, разработчика QR-кодов

Заслуженный цифровизатор и распределитель миллиардов Максим Паршин взят с поличным в одном из московских ресторанов в момент получения взятки в 3,5 млн рублей.

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Комментарии
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Елена Смирнова
Расстрел с полной конфискацией имущества и всех его родственников! а для этого нужно менять законы!!!!!!!!!!!!!
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7 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Интересно, через сколько часов этот пассажир выйдет на свободу?
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5 час.
mark1970 Маргулан Токсанбаев
расстреливать не обязательно - просто запретить занимать должности выше дворника пожизненно, про конфискацию - согласен. Эта мера должна касаться всех чиновников и законодателей  всех уровней .
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5 час.

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