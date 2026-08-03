ОПЕК+ принципиально согласовала увеличение добычи нефти с сентября Участники ОПЕК+ достигли принципиального соглашения о повышении добычи нефти в сентябре на 188 тысяч баррелей в сутки.
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ОПЕК+ принципиально согласовала увеличение добычи нефти с сентября Участники ОПЕК+ достигли принципиального соглашения о повышении добычи нефти в сентябре на 188 тысяч баррелей в сутки.
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