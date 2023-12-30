10 существ, которых выбросило на берег в 2023 году

В бескрайнем океане обитает множество самых разных существ, которые удивляют и даже пугают. Некоторых из них периодически выбрасывает на берег — это может быть печально, но для специалистов это ещё одна ценная возможность поближе изучить вид.
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