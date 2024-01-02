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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яна Рудковская: «Русалочка» выстроена вокруг Трусовой, но она на сегодня – 30% кассы, все остальное – бренд и Плющенко»

«Мы делали исследование – при покупке билетов на сайте спрашивали: «Почему вы покупаете билет?» И варианты – идете на Плющенко, Трусову, бренд, других? Плющенко – 40 процентов, Трусова – 30, бренд – 20 и остальные еще 10 процентов.

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