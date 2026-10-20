Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что МОК теперь требует от страны, претендующей на проведение соревнования, письменных гарантий для допуска российских спортсменов.
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