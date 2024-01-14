ТАЛИСМАНЫ: КАК ОНИ РАБОТАЮТ, НА ЧТО ВЛИЯЮТ И КАК ПРОВЕРИТЬ ИХ СИЛУ

Большинство людей, носящих талисман, не задумываются, для чего они его носят, и какую силу он дает. Талисман, купленный в магазине или изготовленный самостоятельно, редко может принести удачу, деньги, любовь или защитить от порчи.
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