«Документ был написан под давлением»: отбывающего срок Ефремова лишили наследства

Кому достанутся семейная квартира и деньги? Михаил Ефремов Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look PressМихаил Ефремов не получит недвижимость и деньги своего родственника, на которые он наверняка рассчитывал.
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