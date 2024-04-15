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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников сделал 2 передачи в игре с «Чикаго». Он продлил серию с набранными очками до 4 матчей

Свечников сделал 2 передачи в игре с «Чикаго». Он продлил серию с набранными очками до 4 матчей

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» обыграла «Блэкхокс» со счетом 4:1. Андрей Свечников сделал две голевые передачи.

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