"200 или плен, и никаких сантиментов!" В Донбассе отреагировали на появление в ВСУ женского батальона

Кот Рыжый

Именно на начальном этапе, проявить твёрдость и даже =излишнюю= жестокость, по отношению к женщинам-воякам! Не надо обращать внимание на последующие вопли продажных западных СМИ! И даже объявить во всеуслышание--БУДУТ УНИЧТОЖАТЬСЯ НА РАВНЕ С СОЛДАТАМИ!!! А КТО ОСОБО СЕРДОБОЛЬНЫЙ ИЗ ЗАПАДНЫХ ПОЛИТИКОВ--ПУСТЬ ЕДУТ В ГАЗУ, ТАМ ЛЬЮТ КРОКОДИЛЬИ СЛЁЗЫ!!! И уговаривают израильтян не убивать детей и женщин! Уверен, в этой ситуации надо проявить решимость УБИВАТЬ И ЕЩЁ РАЗ--УБИВАТЬ!!! Ни какой поблажки. А то что будет верещать западная пресса, ТАК ОНА ВСЕГДА СКУЛИТ, КОГДА ИМ ТУГО!!!