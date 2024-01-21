Политнавигатор Женская рота ВСУ окопалась на болотах Луганщины – в армии РФ это невозможно В Кременском районе ЛНР впервые замечена украинская женская рота операторов БПЛА и снайперов.
"200 или плен, и никаких сантиментов!" В Донбассе отреагировали на появление в ВСУ женского батальона
Комментарии
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Кот Рыжый
Именно на начальном этапе, проявить твёрдость и даже =излишнюю= жестокость, по отношению к женщинам-воякам! Не надо обращать внимание на последующие вопли продажных западных СМИ! И даже объявить во всеуслышание--БУДУТ УНИЧТОЖАТЬСЯ НА РАВНЕ С СОЛДАТАМИ!!! А КТО ОСОБО СЕРДОБОЛЬНЫЙ ИЗ ЗАПАДНЫХ ПОЛИТИКОВ--ПУСТЬ ЕДУТ В ГАЗУ, ТАМ ЛЬЮТ КРОКОДИЛЬИ СЛЁЗЫ!!! И уговаривают израильтян не убивать детей и женщин! Уверен, в этой ситуации надо проявить решимость УБИВАТЬ И ЕЩЁ РАЗ--УБИВАТЬ!!! Ни какой поблажки. А то что будет верещать западная пресса, ТАК ОНА ВСЕГДА СКУЛИТ, КОГДА ИМ ТУГО!!!
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15 час.
Татьяна Ускова
ОНИ ПРИШЛИ УБИВАТЬ, ПРИШЛИ ОБДУМАННО!!"!жалости быть не может
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14 час.
Alex Nемо
А что Солнцепёки уже закончились? Продезинфицировать территорию гектаров так на 20-30 чтобы следа от этой нечисти не осталось! Сделать это пока их не рассредоточили по точкам.
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3 час.
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