Кожамберды провел 100 матчей за «Тараз» в КПЛ

Хавбек «Тараза» Жакып Кожамберды вышел на поле в матче 2-го тура против «Ордабасы» (1:0). Для игрока, впервые сыгравшего за команду 14 июня 2013 года, эта игра стала 100-й за жамбылский клуб в КПЛ.

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