В Верховной раде нет представления о численности мобилизационного ресурса

Власти Украины не имеют полного понимания о количестве лиц, которые могут быть призваны в армию. Как сообщает ТАСС, вопрос о мобилизационном ресурсе поднял член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.
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