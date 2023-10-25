В Верховной раде нет представления о численности мобилизационного ресурса

Власти Украины не имеют полного понимания о количестве лиц, которые могут быть призваны в армию. Как сообщает ТАСС, вопрос о мобилизационном ресурсе поднял член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.