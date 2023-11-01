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Самая сильная армия в мире - русская. Признают даже в США. Однако есть "но", о котором умалчивают

Самая сильная армия в мире - русская. Признают даже в США. Однако есть "но", о котором умалчивают

Американское издание US News пишет, что Россия обошла ВС США и стала самой мощной армией в мире. В чём сейчас русские обходят НАТО и какие есть нюансы, в беседе с Царьградом рассказал военный эксперт Алексей Суконкин.

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