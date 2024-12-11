Суд заочно арестовал Максакову из-за призывов к деятельности против России

Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу, бывшую солистку Мариинского театра Марию Максакову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по обвинению в призывах к деятельности против России.
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