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Суд заочно арестовал Максакову из-за призывов к деятельности против России

Суд заочно арестовал Максакову из-за призывов к деятельности против России

Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу, бывшую солистку Мариинского театра Марию Максакову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по обвинению в призывах к деятельности против России.

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