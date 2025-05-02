Бывшая жена Павла Прилучного второй раз выйдет замуж

Агата Муцениеце поделилась в соцсетях, что приняла предложение аккордиониста-виртуоза Петра Дранги.Экс-супруга актёра Павла Прилучного, Агата Муцениеце оправилась от тяжёлого развода с отцом двух своих детей и готовится вновь выйти замуж.
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