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20 минут от Калининграда: Замок, где оживает Тевтонский орден

20 минут от Калининграда: Замок, где оживает Тевтонский орден

В замке Вальдау, построенном в XIII веке, останавливался Петр I, а сегодня можно увидеть рыцарские доспехи, карцер XIII века и поучаствовать в интерактивных экскурсиях.

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