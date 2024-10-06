Мишустин отметил вклад электронной промышленности в обороноспособность

Утвержденный в этом году День работника электронной промышленности стал символом глубокого уважения к людям, задействованным в одной из ведущих и наукоемких отраслей, выпускающей электронные компоненты и аппаратуру.
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