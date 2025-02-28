Президент УЕФА объяснил недопуск россиян до 17 лет к турнирам, а Одесса "объявила войну" Трампу: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА Завершающий информационный хит-парад #всё_как_есть этой зимы 2025 года начнём с новостей из Германии, где прошли очередные выборы в бундестаг, узнаем о настроениях в одном из мировых спортивных союзов, посмотрим на очередной сбор друзей Украины в Киеве, провальное голосование в попытке легитимизации полномочий Владимира Зеленского в украинском парламенте, а также взглянем на новых антигероев среди памятников на Украине.