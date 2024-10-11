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Де ла Фуэнте – Надалю: «Спасибо за все, что ты дал нашей стране и миру тенниса. Твое наследие продолжит жить, вдохновляя нас становиться лучше и мечтать о великом»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Надаль объявил, что завершит карьеру в этом году. Последним турниром в карьере испанца станет финал Кубка Дэвиса в ноябре.

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