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Воронежские новости

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Два мирных жителя погибли, трое получили ранения из-за атаки БПЛА на соседнюю с Воронежской Тульскую область

Два мирных жителя погибли, трое получили ранения из-за атаки БПЛА на соседнюю с Воронежской Тульскую область

В ночь на 11 сентября в небе над Тульской областью военные сбили 26 беспилотников. В результате атаки два человека погибли, три ранены.

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