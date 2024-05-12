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Царьград

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Личный состав уничтожен: Новые данные Белгороду – военные эксперты спорят с Минобороны. Обвинили чехов и французов

Личный состав уничтожен: Новые данные Белгороду – военные эксперты спорят с Минобороны. Обвинили чехов и французов

Вечером 12 мая по гражданскому населению Белгорода был подло нанесён удар украинской армией, вследствие чего погибло не менее 14 человек.

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Комментарии
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ruslava Митькина
Ну и где обещанная жесткая ответка для тех, кто поставляет данное оружие и помогает? Почему до сих пор они живы н6а своих территориях? Сколько еще должно погибнуть?
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12 час.

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