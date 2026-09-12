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Спорт Уик-Энд

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СКА выжал победу в Сочи. Очки есть – с игрой не очень. Но упреки в адрес команды Игоря Ларионова совершенно неуместны

СКА выжал победу в Сочи. Очки есть – с игрой не очень. Но упреки в адрес команды Игоря Ларионова совершенно неуместны

Трудно даются очки на старте нового сезона петербургскому СКА. Сегодня в Сочи судьбу встречи в пользу гостей из Северной столицы решил единственный гол: на 28-й минуте отличился нападающий СКА Валентин Зыков.

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