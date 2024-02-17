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Медведев отреагировал на подписание соглашения о безопасности Украины и ФРГ

Медведев отреагировал на подписание соглашения о безопасности Украины и ФРГ

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины, подписанное накануне Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем, напомнило заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву украинский коллаборационизм во Вторую мировую войну.

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