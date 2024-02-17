Медведев отреагировал на подписание соглашения о безопасности Украины и ФРГ

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины, подписанное накануне Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем, напомнило заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву украинский коллаборационизм во Вторую мировую войну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии