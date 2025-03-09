Продажу контрафактных консервов выявили в Тверской области

Оформление электронных ветеринарный сопроводительных документов, выполненное с нарушениями, зафиксировали на онлайн площадки Владимирского региона, 7 марта сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.
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