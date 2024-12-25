В 2024 году из Фонда национального благосостояния израсходовали 1,3 трлн рублей

В 2024 году из Фонда национального благосостояния (ФНБ) было израсходовано 1,3 трлн рублей. Из этой суммы почти 1 трлн был израсходован на финансирование инфраструктурных проектов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
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