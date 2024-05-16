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Замминистра обороны спешно уволилась перед проверкой: Кто на самом деле такая генерал Шевцова

Замминистра обороны спешно уволилась перед проверкой: Кто на самом деле такая генерал Шевцова

Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, в прошлом заместитель главы налоговой службы, спешно уволилась, как указывает источник, перед самой проверкой - по своей должностной инструкции она отвечала за финансовые потоки Минобороны.

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Комментарии
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Grandad
С таких должностей сразу не увольняют (если не арестован). Сначала дела передать, заявление на имя руководителя подать
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16 час.

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