Киевский журналист: «Вся система валится. Зеленский уже не в состоянии контролировать ситуацию»

Владимира Зеленского нельзя было на дух подпускать к управлению государством. Об этом в беседе с ведущим Сергеем Мамаевым заявил известный киевский журналист Олег Ельцов, основатель проекта «Украина криминальная», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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