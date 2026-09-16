Киевский журналист: «Вся система валится. Зеленский уже не в состоянии контролировать ситуацию»

Владимира Зеленского нельзя было на дух подпускать к управлению государством. Об этом в беседе с ведущим Сергеем Мамаевым заявил известный киевский журналист Олег Ельцов, основатель проекта «Украина криминальная», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».