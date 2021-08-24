Ректор Юридической академии отметил законность проведения акции «Миллион призов — #Выбираем Вместе»

Призы в проекте даются не за голосование за определенного кандидата, а за участие в ДЭГ Ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ Виктор Блажеев сообщил Агентству городских новостей «Москва» о том, что акция «Миллион призов — #ВыбираемВместе», которая проводится среди участников онлайн-голосования в Москве представляет собой одну из мер социальной поддержки и является абсолютно законной.