Свежие комментарии

  • Алекс М
    Полностью согласен с автором! Сейчас выпускники в слове хер 4 ошибки делают, да писанину можно прочитать только аптек...Петр Толстой: ЕГЭ...
  • Вальтер Юпитер
    Россияне, вы еще правильно сделали, когда в 1991 году разогнали Коммунистическую партию рабочих и крестьян. Там были...Названы победител...
  • Сергей Нововожилов
    Партии власти переобуваются?Профсоюзы поддерж...

Ректор Юридической академии отметил законность проведения акции «Миллион призов — #Выбираем Вместе»

Ректор Юридической академии отметил законность проведения акции «Миллион призов — #Выбираем Вместе»

Призы в проекте даются не за голосование за определенного кандидата, а за участие в ДЭГ Ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ Виктор Блажеев сообщил Агентству городских новостей «Москва» о том, что акция «Миллион призов — #ВыбираемВместе», которая проводится среди участников онлайн-голосования в Москве представляет собой одну из мер социальной поддержки и является абсолютно законной.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх