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ФСБ: убийство военкора Татарского организовали спецслужбы Украины и их агентура

ФСБ: убийство военкора Татарского организовали спецслужбы Украины и их агентура

Убийство военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге организовали украинские спецслужбы и их агентура, в том числе российские оппозиционеры, которые скрываются за рубежом.

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