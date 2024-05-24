Полковник Уилкерсон: ЦРУ стремится отвлечь Путина беспорядками в Грузии AlexCoderПолковник Уилкерсон: ЦРУ стремится отвлечь Путина беспорядками в Грузии AlexCoder Страну готовы “атаковать” со всех сторон Главное внимание России сегодня сконцентрировано на проведении спецоперации по демилитаризации киевского режима.
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