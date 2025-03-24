Авария в стиле фильма "Такси 2"

Столкновение трёх автомобилей, два из которых – полицейских произошло на днях в Париже. Во время погони за угнанным автомобилем в транспортное средство врезалась полицейская машина, в которую врезалась еще одна машина полиции.
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