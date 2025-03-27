БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"РЕЖИССЁР ИЗ МОСКВЫ" СНИМАЕТ НОВОЕ КИНО? САМЫЕ ЖУТКИЕ МАНЬЯКИ, КОТОРЫХ НЕ НАШЛИ

"РЕЖИССЁР ИЗ МОСКВЫ" СНИМАЕТ НОВОЕ КИНО? САМЫЕ ЖУТКИЕ МАНЬЯКИ, КОТОРЫХ НЕ НАШЛИ

АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ В России до сих пор не раскрыты сотни тяжких и особо тяжких преступлений. Во многих случаях у "глухарей", как на профессиональном сленге называются нераскрытые преступления, даже нет подозреваемых, реже — злодеи выявлены, но находятся в розыске.

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