"РЕЖИССЁР ИЗ МОСКВЫ" СНИМАЕТ НОВОЕ КИНО? САМЫЕ ЖУТКИЕ МАНЬЯКИ, КОТОРЫХ НЕ НАШЛИ

АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ В России до сих пор не раскрыты сотни тяжких и особо тяжких преступлений. Во многих случаях у "глухарей", как на профессиональном сленге называются нераскрытые преступления, даже нет подозреваемых, реже — злодеи выявлены, но находятся в розыске.