Рубль развернется в сентябре

Вчера курс юаня резко упал, опустившись в диапазон 11,7-11,9 руб., привычный для начала месяца. Укрепление рубля происходило на фоне существенного роста торговой активности, - следствия увеличения продаж валют со стороны экспортеров, начавших готовиться к налоговым выплатам 28 августа.