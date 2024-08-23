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Новости экономики России

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Рубль развернется в сентябре

Вчера курс юаня резко упал, опустившись в диапазон 11,7-11,9 руб., привычный для начала месяца. Укрепление рубля происходило на фоне существенного роста торговой активности, - следствия  увеличения продаж валют со стороны экспортеров, начавших готовиться к налоговым выплатам 28 августа.

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