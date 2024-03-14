📱 «Крым 24» в тройке лучших по количеству просмотров и подписчиков в соцсети «ВКонтакте» В рейтинг попали 20 региональных телеканалов из крупных городов (250-500 тысяч человек).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📱 «Крым 24» в тройке лучших по количеству просмотров и подписчиков в соцсети «ВКонтакте» В рейтинг попали 20 региональных телеканалов из крупных городов (250-500 тысяч человек).