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Царьград

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На фестивале в Нью-Йорке покажут фильм об OpenAI с Юрой Борисовым

На фестивале в Нью-Йорке покажут фильм об OpenAI с Юрой Борисовым

Русский актёр исполнит роль одного из сооснователей компании, бывшего главного научного сотрудника Ильи СуцкевераМировая премьера фильма Луки Гуаданьино "Искусственный" состоится 5 октября на 64-м Нью-Йоркском кинофестивале.

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