Захарова назвала вурдалаками совершивших акт вандализма над могилой журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после акта вандализма с поджогом могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака, который погиб во время исполнения своих должностных обязанностей в зоне спецоперации, заявила, что Россия борется «против вурдалаков».
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