Захарова назвала вурдалаками совершивших акт вандализма над могилой журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после акта вандализма с поджогом могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака, который погиб во время исполнения своих должностных обязанностей в зоне спецоперации, заявила, что Россия борется «против вурдалаков».