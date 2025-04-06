Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля 2025 года Елена ГалицкаяФинансовый гороскоп — это не просто прогноз, а полезный инструмент, который поможет каждому знаку зодиака ориентироваться в мире денег, покупок, работы и бизнеса.