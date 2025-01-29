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В Рязани подвели итоги года по реализации партпроектов «Единой России»

В Рязани подвели итоги года по реализации партпроектов «Единой России»

В Рязанской области реализуются 22 партийных проекта «Единой России», направленных на развитие детского спорта, строительство и модернизацию образовательных учреждений, поддержку пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями.

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