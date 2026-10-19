В Подмосковье зафиксированы случаи обнаружения следов медведей. Министерство природных ресурсов связывает это с увеличением их численности в соседних регионах, таких как Тверская и Ярославская области.
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