Мишустин анонсировал единые правила для маркетплейсов в ЕАЭС

Единые правила работы маркетплейсов будут действовать на территории стран, входящих в ЕАЭС. Об этом рассказал на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии российский премьер-министр Михаил Мишустин.
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