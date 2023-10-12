Заговор, который всё объясняет

Алексей Сафронов

При всём трагизме для огромного количества граждан, и не только Израиля, это еврейское гетто искусственно созданное ООН очень сильно постаралось накликать нынешнее страшное кровопролитие. Очередное подтверждение тому, что грех смывается кровью и к сожалению не тех, кто на самом деле виновен в сегодня происходящем.