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СССР-Россия

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Заговор, который всё объясняет

Заговор, который всё объясняет

Дисклеймер: ниже не хайп. Ниже маленькая месть на бред про "Россия напала на Израиль".Нонче я буду клепать теворию…Кхм, не мой стиль.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
При всём трагизме для огромного количества граждан, и не только Израиля, это еврейское гетто искусственно созданное ООН очень сильно постаралось накликать нынешнее страшное кровопролитие. Очередное подтверждение тому, что грех смывается кровью и к сожалению не тех, кто на самом деле виновен в сегодня происходящем.
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17 час.
АА
Алекс Архипов
Миру не нужны ни Израиль, не Украина. Только воду мутят.
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10 час.
ИК
Иосиф Калинин
И Украина, и Израиль,и Палестина, и многие другие нужны для осуществления &quot;управляемого хаоса&quot;, являющегося внешнеполитической доктриной США.
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