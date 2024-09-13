Замминистра обороны РФ Фомин выступил в Пекине по теме безопасности в АТР

Участие в XI Сяншаньском форуме, созданного для обсуждения вопросов безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), принял заместитель министра обороны России Александр Фомин 13 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
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