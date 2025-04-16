Создан новый нацпроект для развития биоэкономики в России

Министерство образования и науки, Министерство промышленности и торговли и Министерство сельского хозяйства России активно работают над проектом, касающимся технологического обеспечения в сфере биоэкономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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