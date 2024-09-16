В Конгрессе допустили одержимость Украиной подозреваемого в покушении на Трампа

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин на своей странице в соцсети X рассказала о том, что допускает, что подозреваемый в деле о покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа Райан Уэсли Рут может быть одержим конфликтом на Украине.
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